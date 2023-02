Mathieu Vidal, Villes Internet : « La fracture numérique n’est toujours pas réglée »

Quel est le rôle de l’association Villes Internet, que vous présidez ?

C’est une vieille association thématique et transpartisane, qui a pour objectif d’accompagner les collectivités au quotidien sur les questions liées au numérique. Elle est présidée par un universitaire. L’association se doit d’être le porte-parole de ses 460 membres, très divers. Le plus petit village compte environ 45 habitants et la métropole de Strasbourg fait également partie de Villes Internet. Cette année, un jury indépendant, composé d’universitaires et de professionnels, a remis le 24e label aux collectivités qui avaient candidaté, avec une distinction qui va de une à cinq arobases en fonction de leurs initiatives. L’objectif est de valoriser les politiques publiques numériques. Nos membres sont généralement des villes petites et moyennes, mais nous voulons travailler aux enjeux de tous. Nous n’avons pas qu’un regard critique mais aussi un rôle de tiers de confiance et de vigie.

Le numérique est aujourd’hui omniprésent, aussi bien pour les citoyens au quotidien que pour les collectivités. Quels enjeux avez-vous déterminés ?

Depuis 2019, notre association organise le Congrès national des élus au numérique, qui présente chaque année une motion politique au gouvernement français. La motion 2022, consécutive au congés du mois d’octobre dernier, se compose de vint-neuf propositions concrètes autour de quatre axes : l’égalité d’accès au numérique, la gouvernance des services publics numériques par les collectivités, le numérique responsable, et les risques numériques.

Pourquoi ces thématiques ?

L’accessibilité est capitale. Une très grande majorité de la population est couverte, mais ce n’est pas toujours le cas. Il peut paraître aberrant de parler de 5G quand certains territoires n’ont pas encore la 4G. Et la question se pose aussi pour la fibre. Par ailleurs, l’État a fait le choix de l’administration en ligne et de la dématérialisation. Cette injonction du tout numérique souligne l’importance de garder contact avec le citoyen, quand 13,5 millions de Français ne sont pas à l’aise avec le numérique. La question de la pérennisation des conseillers numériques ou de leur transfert aux collectivités se pose. Et il ne faut pas croire que cette fracture numérique soit uniquement générationnelle et sociale. Les jeunes sont à l’aise avec les réseaux sociaux mais pas forcément devant un formulaire en ligne. Quant au numérique responsable, nous sommes précurseurs en matière de sensibilisation des collectivités. Et depuis trois ans, nous attribuons une arobase verte en plus du label.

Que retenez-vous des rencontres organisées à Albi ?

Nous avons eu des échanges instructifs, avec notamment une conférence d’Antoine Courmont, directeur scientifique de la chaire Villes et numérique à Sciences Po Paris, sur la place de la donnée qui gouverne la ville intelligente. Une table ronde a également permis de se pencher sur les enjeux de la donnée avec l’ancienne ministre Axelle Lemaire et Gil Avérous, maire de Chateauroux et président des Villes de France. Nous avons également abordé les questions de sécurisation des données, d’accessibilité des sites pour les personnes en situation de handicap notamment, de l’open data...

Le vendredi matin nous a par ailleurs permis d’organiser une assemblée générale extraordinaire pour imaginer l’avenir de Villes Internet après 25 ans. Nous avons accompagné l’évolution du numérique dans les collectivités et il y a une nécessité de porter un message politique. Il faut mettre en place une municipalité du numérique, échelon essentiel pour prendre en compte les besoins des territoires et des citoyens, car la fracture numérique n’est toujours pas réglée.

Propos recueillis par Paul Périé

Sur les photos : Mathieux Vidal, président de Villes Internet // Les lauréats du label Villes Internet. Crédit : Studio tChiz.