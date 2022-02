Maison Bruyère, une biscuiterie qui a su garder son croquant

Croquants de Cordes, chalumeaux albigeois, gâteau à la broche ou macarons abricot-vanille... En 2021, Maison Bruyère a produit 148 tonnes de biscuits pour environ 1,5 million d’unités issues de dix-sept recettes différentes. « Nous avons également quatre références salées mais nous sommes positionnés sur le biscuit sucré haut de gamme », précise Léa Bruyère, troisième génération à la tête de cette entreprise familiale fondée en 1964 par son grand-père, boulanger de formation. L’une de ses recettes est d’ailleurs encore au catalogue.

Presque soixante ans plus tard, la biscuiterie, installée depuis 2003 à Lagrave (Tarn) emploie une vingtaine de salariés et affichait l’an dernier un chiffre d’affaires de 2,3 millions d’euros. Partie à l’étranger à 20 ans, Léa Bruyère a travaillé dix ans pour Starbucks, aux États-Unis, en France et au Canada, avant de reprendre l’entreprise familiale en 2009, à la retraite de ses parents. « Un super challenge », assure-t-elle.

Et dès son arrivée, elle exprime son appétence pour l’étranger en investissant dans une emballeuse permettant d’augmenter considérablement la date limite de consommation à l’aide d’une atmosphère protectrice. De quoi se développer à l’export, un marché qui représente aujourd’hui 25 % du chiffre d’affaires, dans une quinzaine de pays, en grande majorité en Europe mais aussi au Japon et aux États-Unis.

Nouvelle recette et nouveaux marchés

Si la crise Covid a mis un coup de frein à l’export, Léa Bruyère reste confiante pour l’avenir, « convaincue du potentiel des petites boîtes qui font de la qualité. Nous avons le statut d’artisans car il y a une intervention humaine à toutes les étapes. Et tous nos biscuits sont à base d’ingrédients naturels, le plus possible labellisés : des œufs de poules élevées en plein air, du sucre 100 % français, etc. » Une spécificité sur laquelle Maison Bruyère souhaite davantage communiquer dans les années à venir.

La dirigeante entend également croquer de nouveaux marchés dans les années qui viennent. « Je suis particulièrement intéressée par les compagnies aériennes afin d’être présents en classe affaires. Cela permet de toucher une clientèle internationale », pointe Léa Bruyère. L’embauche d’un commercial, secteur qu’elle gère à l’heure actuelle, est justement l’un des axes de développement envisagé.

Avec sa seule boutique d’usine et son site de vente en ligne, la biscuiterie tarnaise est aujourd’hui essentiellement positionnée sur un créneau BtoB. Maison Bruyère travaille beaucoup avec des grossistes, réalise des produits pour les marques de distributeurs (MDD) comme Reflets de France et compte également quelques restaurateurs parmi ses clients. Une nouvelle recette devrait voir le jour au second semestre 2022. De quoi donner encore un peu plus d’appétit à cette PME tarnaise.

Paul Périé

Sur la photo : Léa Bruyère a pris la succession de ses parents en 2009, à la tête de la biscuiterie familiale. Crédit : Rémy Gabalda - ToulÉco.