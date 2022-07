Scopelec annonce un plan de sauvegarde et des centaines de licenciements

Nouveau coup de tonnerre. Scopelec, le sous-traitant d’Orange dont le siège est installé à Sorèze, dans le Tarn, en difficulté depuis la perte d’un gros contrat avec l’opérateur historique de télécoms en 2021, a annoncé mercredi 6 juillet un plan de sauvegarde prévoyant le licenciement de « plusieurs centaines de ses salariés ». « En conséquence de la perte des marchés Orange, l’entreprise va devoir malgré tout procéder au licenciement de plusieurs centaines de ses salariés, et cherchera à mettre en place une restructuration sociale respectant au mieux ses engagements sociétaux dans le cadre de la procédure de sauvegarde », a indiqué la plus importante société coopérative de France, avec 3600 salariés dans le domaine des télécommunications.

Le nombre d’employés concernés devrait avoisiner les 500 à 550, en deçà des 800 licenciements un temps évoqués. Un chiffre qui s’ajoute aux plus de 1000 départs - volontaires ou salariés repris par d’autres entreprises du secteur – déjà intervenus depuis le début de la crise fin 2021. Scopelec a également annoncé le départ « dans les prochains mois » de son président du directoire, Thomas Foppiani. La direction a « entamé les démarches » pour lui trouver un successeur.

L’entreprise assurait pour Orange la pose de la fibre optique et l’entretien du réseau cuivre, dans le cadre d’un contrat arrivé à son terme fin mars et qui représentait 40 % de son chiffre d’affaires, estimé à 475 millions d’euros en 2021. Informée mi-novembre de la perte de ce contrat, l’entreprise estime n’avoir eu aucun signe avant-coureur de la part d’Orange quant à ce manque à gagner, et ne pas avoir eu le temps de s’y préparer. Le prestataire a été mis sur le côté au profit d’une entreprise luxembourgeoise cotée en Bourse. Le 30 juin dernier, Scopelec présentait au tribunal de commerce de Lyon les grands axes de son projet de plan de sauvegarde, qui devrait être validé en septembre. Fin 2021, l’entreprise comptait par exemple 580 salariés en Nouvelle-Aquitaine, 500 en Occitanie et 300 en Bourgogne-Franche-Comté.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Des employés de Scopelec devant leur lieu de travail à Saint-Orens, en février dernier. Ils étaient en grève pour la préservation de leur emploi. Crédit : Rémy Gabalda - ToulÉco.