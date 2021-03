Yiango, le réseau fait tache d’huile (essentielle)

Pour faire face à cette crise qui n’en finit pas, les habitants de l’Occitanie ont-ils décidé de prendre soin d’eux ? Cela pourrait expliquer le succès de Yiango, le réseau de franchises centré bien-être et perte de poids lancé début 2020 à Albi. Malgré la situation sanitaire tout au long de l’année, après le magasin d’Albi, onze boutiques franchisées ont ouvert leurs portes. En Occitanie (Beauzelle, Auch, Figeac, Villefranche-de-Lauragais et Montauban), en Nouvelle-Aquitaine (Villeneuve-sur-Lot, Agen et Saint-Médard-en-Jalles) en Provence-Alpes-Côte d’Azur (Saint-Martin-de-Crau et Orange) et Auvergne-Rhône-Alpes (Tassin). Une trentaine de personnes travaillent pour les boutiques Yiango.

Pour son fondateur, Olivier Roques, le réseau naissant a pu traverser cette année à haut risque grâce « à son concept innovant » (un coaching personnalisé couplé à un système de box avec compléments alimentaires, huiles essentielles, tisanes etc.). « Dans cette période qui génère du stress, le principe a attiré franchisés et clients », estime l’entrepreneur tarnais, qui vise pour le réseau la vingtaine de boutiques et 1,5 million d’euros de chiffre d’affaires à la fin de l’année.

Do it yourself et rééducation olfactive

Pour accélérer le développement de l’entreprise, Olivier Roques espère néanmoins une amélioration de la situation sanitaire et un assouplissement des restrictions. Avec un couvre-feu à 18 heures, les ateliers beauté et “Do it yourself" ne font, par exemple, pas vraiment le plein.

La crise du Covid-19 a d’ailleurs fait évoluer l’offre de la jeune marque puisque celle-ci a proposé un programme de rééducation olfactive pour permettre aux personnes ayant contracté le virus de retrouver le monde des odeurs à l’aide de cinq huiles essentielles (citron, clou de girofle, géranium rosat, eucalyptus et menthe poivrée). Yiango a repris un protocole créé par un chercheur du CNRS nommé Jean-Michel Maillard, pour que ses clients (se) sentent enfin mieux.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Yiango, réseau de franchises dans le domaine du bien être et la perte de poids à été fondé en 2020 par Olivier Roques. Crédit : Yaingo.