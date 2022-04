Le producteur d’œufs Gallès donne la chair de poule aux habitants de Lescout 2/2

Catherine Gavelle est à l’origine de cette fronde. En 2013, cette neo-Lescoutaise et son mari deviennent les propriétaires du château du Gua, inscrit aux Monuments Historiques, situé à 300 mètres de l’entreprise.

« Ça sent la poule. Ça pue matin, midi et soir à certains moments, lorsqu’il n’y a pas de vent, reconnaît-elle. C’est à la limite du supportable. » Pourtant, les nuisances olfactives qu’elle décrit n’ont pas empêché le couple de racheter le domaine. « Lorsque nous l’avons visité, nous ne sentions rien. Cyril Gallès, qui venait de reprendre l’entreprise, était en train de la réhabiliter et il ne se passait pas grand-chose. » Dans les années 1970, le domaine de La Bouriette ne comptait que 14.000 volailles, en 1991, 60.000, et en 1995, 100.000. En 2009, l’entreprise prenait un virage. Un arrêté préfectoral l’autorisait à héberger 290.000 poules, chiffre pas encore atteint aujourd’hui.

Près du château du Gua, vivent les Catala, un autre couple propriétaire du Moulin du Gua. Lui aussi subit les mêmes désagréments. Ensemble, les duos mènent une bataille judiciaire, qui voit en 2017 la nomination par la cour d’appel de Toulouse de l’expert Charles Ruffinoni. Ce docteur en écologie remet une première note de synthèse qui révèle qu’il « existe des émanations d’odeurs, et dans une moindre mesure de bruit ». Le rapport, que ToulÉco s’est procuré, ajoute : « Nous nous sommes rapprochés du maire de la commune car des personnes rencontrées nous ont signalé des problèmes d’yeux et de gorges irrités pouvant aller jusqu’à des vomissements. Il s’avère que ces informations sont fondées. Nous soupçonnons qu’il puisse y avoir des émanations d’ammoniac dans l’air. Ce qui change notre expertise puisque l’ammoniac peut entraîner de graves problèmes de santé. » À l’énoncé de ce risque, Thomas Drieux n’hésite pas une seconde. Ce Normand, employé par les laboratoires Pierre Fabre à cette époque, déménage à Castres avec sa femme et ses deux enfants. « Cela faisait dix ans qu’on habitait à Lescout, à 1,5 kilomètre de l’usine. Mes enfants y sont nés mais on a voulu limiter la casse », admet-il.

Incriminé, Cyril Gallès tient à rappeler que plus de 3 millions d’euros ont été injectés depuis 2012 notamment dans « les apports paysagers et plantations d’arbres et végétaux et les modifications des plans et de l’implantation du futur poulailler pour répondre aux demandes et souhaits des voisins » et dans des installations de systèmes « reconnus et sophistiqués » pour le traitement des odeurs des fientes de poules. « Mes investissements vont dans le sens de ce qu’on me reproche, et bien au-delà des normes en vigueur », précise M. Gallès. « On traite les effluents d’élevage en les séchant, notamment. Ainsi, les fientes ne maturent pas et ne développent pas de gaz. »

Une étude prévue en 2022 Argument qui n’atténue pas la crainte des opposants. Pour en avoir le cœur net, le collectif de Lescout réclame une étude de la qualité de l’air. « Cela fait trois ans et demi que nous attendons son lancement. Une fois les résultats obtenus, nous aurons alors des éléments objectifs. Et nous saurons, à l’aide d’une étude descriptive sanitaire, si nos inquiétudes sont fondées », prévient M. Hervé. Il y a quelques semaines, le collectif obtenait une première satisfaction. L’Atmo Occitanie, observatoire agréé pour assurer la surveillance de la qualité de l’air, a été sélectionné pour instaurer un protocole de mesures afin de mener cette analyse. Si la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal), l’Agence régionale de santé (ARS) et la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (Draaf) ont injecté 17.000 euros, la commune de Lescout a aussi mis la main à la poche pour compléter le financement. Reste à déterminer une date pour la première réunion du comité de pilotage. « Tout est engagé et je suis mobilisée. Nous avons un maître d’ouvrage, on en saura bientôt davantage. L’étude sera lancée en 2022 », promet Catherine Ferrier, la préfète du Tarn. « Les inquiétudes des habitants concernant les fortes odeurs sont légitimes et prises en compte. Mais il faut les prouver. Et cela prend du temps », nuance-t-elle.

Dans ce bras de fer, Cyril Gallès voit « un combat idéologique ». « On ne peut pas opposer une ferme comme la mienne, qui produit 60 millions d’œufs par an, à des petites fermes représentées par le collectif. Avec 300 poules, elles n’arriveront jamais à nourrir la France en œufs. »

Audrey Sommazi

Photos : Rémy Gabalda-ToulÉco.