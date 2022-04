Le producteur d’œufs Gallès donne la chair de poule aux habitants de Lescout

Lescout, son pigeonnier du XIIIe siècle construit sur un ancien lavoir, son église paroissiale du XIXe siècle, ses 700 habitants, ses champs de colza et de tournesols. Rien ne semble troubler la quiétude de ce village tarnais, traversé par la rivière le Sor. Et, pourtant, les apparences sont trompeuses. Depuis plusieurs années, le feu couve entre deux camps irréconciliables qui s’affrontent dans la rue, à coup de manifestations et de réunions publiques, et devant les tribunaux. D’un côté, Cyril Gallès, le dirigeant de SAS Gallès, une PME fondée par son grand-père en 1964 au domaine de La Bouriette, spécialisée dans l’élevage industriel de poules pondeuses. Avec neuf salariés, treize dans les périodes d’activité plus intenses, elle compte aujourd’hui environ 160.000 poules réparties dans quatre bâtiments situés le long de la départementale D622.

De l’autre côté, des Lescoutais, épaulés par des associations environnementales, des partis politiques et un syndicat agricole. Ces opposants se plaignent d’odeurs « nauséabondes » qui se dégagent de ce poulailler industriel.

Au centre de ce courroux, l’agrandissement de l’entreprise. Le dirigeant a décidé de construire un cinquième poulailler industriel de 30.000 poules en plein air. Cette décision exacerbe, à nouveau, les hostilités, démarrées en 2017, transformées en conflit depuis.

Exigence de la réglementation européenne

Si le permis de construire de ce nouveau bâtiment a été délivré le 13 juin et les premiers coups de pioche donnés début novembre pour une mise en service en 2022, les opposants veulent obtenir l’arrêt des travaux. « L’industriel ne dispose pas de surface légalement nécessaire pour les parcours extérieurs des poules », fait valoir Jean-Luc Hervé, co-porte-parole du collectif de Lescout, qui réunit des riverains, l’association départementale de protection de l’environnement et la Confédération paysanne du Tarn.

Pour contrecarrer le projet de l’entreprise, le collectif s’appuie sur une réglementation européenne de 2008. Elle stipule que « la densité de peuplement de l’espace extérieur ne peut à aucun moment excéder 2500 poules par hectare de terrain mis à leur disposition, soit une poule par quatre mètres carrés. » Or, pour les opposants, cette exigence n’est pas remplie. Ils affirment que la transformation du premier poulailler industriel en cage en poulailler plein air avec un terrain en accès libre de douze hectares pour 30.000 poules n’est pas envisageable dès lors que le poulailler supplémentaire, celui qui met le feu aux poudres, se construit au cœur même de cette surface.

Par conséquent, selon le collectif, les 30.000 cocottes ne disposeraient pas de suffisamment d’espace comme le prévoit la réglementation européenne. « Le collectif ne comprend

pas », se défend Cyril Gallès, le patron. « Nous sommes en train de réorganiser le parcours des poules afin de répondre à la demande des consommateurs qui évolue vers un œuf alternatif (bio ou plein air), et non plus en cage. Il faut regarder le foncier disponible dont nous disposons. Il reste une dizaine d’hectares disponibles sur quarante-trois. » Le dirigeant, qui répond rarement à la presse, veut calmer les esprits avec un autre argument : « Ce nouveau poulailler ne verra

pas augmenter sa capacité de production, mais au contraire, compensera la perte de l’effectif du premier poulailler. Avec sa transformation, ce dernier a perdu 20.000 poules. »

Mais, coûte que coûte, le collectif de Lescout veut obtenir gain de cause en multipliant les actions. Le 29 juillet, il se mobilisait devant la préfecture d’Albi. Rebelote le 14 octobre. Le 19 novembre, un cordon de tracteurs bloquait l’entrée du chantier aux abords de la D622. Le 9 décembre, alors que la nouvelle réglementation sur la grippe aviaire entrait en vigueur, imposant aux éleveurs plein-air d’enfermer leurs volailles une grande partie de l’année, le collectif se regroupait une nouvelle fois dans les rues de Toulouse.

Les opposants mènent aussi des actions sur le front de la justice. Deux recours ont été déposés devant le tribunal administratif de Toulouse contre ce permis de construire : un premier référé-suspension le 14 novembre et une intervention volontaire le 2 décembre. Néanmoins, le 20 décembre, dans son délibéré, la juridiction rejetait la demande des opposants. La suite judiciaire ? « La procédure d’appel sera lancée devant le conseil d’État », assure Jean-Luc Hervé, éleveur de brebis sur la commune de Dourgne, à cinq kilomètres de Lescout, et ancien porte-parole de la Confédération paysanne du Tarn. « Pour nous, c’est une défaite d’étape. »

Cyril Gallès, lui, est ravi. « Je ne veux pas faire de commentaire concernant cette décision mais j’observe que la justice m’est favorable », se félicite le patron, qui a injecté 1,5 million d’euros dans ce nouveau poulailler. « Je ne finance pas un projet illégal, car je m’engage à long terme. Je ne prends aucun risque. »

En parallèle, le collectif s’est adressé à Catherine Ferrier, préfète du Tarn. Dans un courrier daté de mi-novembre, il la somme de « faire le nécessaire auprès de M. Gallès afin qu’il stoppe immédiatement le chantier, illégal à de nombreux titres », et « de faire procéder préalablement à toute construction à la mise en conformité de son autorisation d’exercer ». Une demande reçue mais balayée d’un revers de main. « Ce modèle économique est autorisé. Il plait ou pas, mais c’est ainsi », tranche Catherine Ferrier, la préfète du Tarn. « Il y a un permis qui permet aux poules de sortir de leur cage et de gambader. L’extérieur permettra un élevage moins intensif », abonde Mme Ferrier, qui enverra, à son tour, une lettre pour répondre point par point aux problématiques soulevées par les opposants. « On surveille de très près cet élevage, inspecté régulièrement », rassure la préfète, qui, dans ce conflit, n’observe pas de « consensus » entre les deux parties. « J’applique le droit, rien que le droit. »

Audrey Sommazi

Photos : Rémy Gabalda-ToulÉco.

Retrouvez la suite de ce reportage dans ToulÉco Tarn mercredi 13 avril