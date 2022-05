Le Circuit d’Albi organise, les 4 et 5 juin prochain, le « Week-end Rétro 60e anniversaire », événement qui remplace le « Classic Héritage », qui a dû être annulé par ses organisateurs.

Ce week-end sera l’occasion de célébrer les soixante ans du circuit, situé sur la commune du Séquestre, en mettant en avant un plateau de véhicules anciens et des voitures qui ont marqué leur époque. Une parade touristique dans la ville d’Albi et un grand apéritif seront également au programme. Plus d’informations au 05 63 43 04 04, 06 40 13 48 37 ou orion.cabrit@circuit-albi.fr.

