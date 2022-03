L’odeur du succès pour le groupe tarnais Phodé

Cette fin d’hiver sent bon le renouveau pour les laboratoires Phodé. Alors, que la société spécialisée dans l’olfaction affiche une croissance annuelle de 10 % et un chiffre d’affaires de 23 millions d’euros, elle vient d’annoncer l’entrée au capital de Turenne Santé. Objectif : accélérer le développement de ses activités. « Cela correspond à la sortie d’actionnaires historiques et permet l’entrée au capital de l’équipe de management », explique Daniel Éclache, qui précise qu’il n’y a pas eu d’augmentation de capital. « Le positionnement de Phodé est en parfaite cohérence avec la démarche d’investissement du fonds Capital Santé, qui investit sur le secteur de la santé, qui comprend naturellement le bien-être/bien-vivre », assure de son côté Paul Chamoulaud, directeur associé de Turenne Santé.

Ce changement d’actionnaires s’inscrit dans un plan de développement à cinq ans, qui doit conduire le groupe aux alentours des 50 millions d’euros de chiffre d’affaires tout en multipliant ses effectif (107 personnes aujourd’hui) par 1,5 à 2. « Turenne Santé va nous permettre d’avoir accès à des informations sur l’évolution du marché et de cibler des opportunités éventuelles qu’on n’aurait pas identifiées », assure Daniel Éclache, qui veut « relancer une dynamique de croissance plus réfléchie ».

Dix ans d’innovation dans les cartons

Si le succès est au rendez-vous depuis sa création il y a vingt-cinq ans, pas facile de décrire l’activité des laboratoires Phodé. « Nous sommes à la fois capables de détruire des odeurs et de fabriquer des arômes qui ont une action sur la gestion du stress », tente de résumer le fondateur. L’entreprise albigeoise s’inscrit à la fois dans une démarche naturelle et scientifique, puisque elle extrait des molécules olfactives naturelles et étudie leur effet sur le cerveau, à l’aide de l’imagerie cérébrale notamment.

Un savoir-faire et une spécificité qui permettent aujourd’hui à Phodé d’adresser divers marchés, même si 70 % de son activité concerne l’alimentation animale. « Le fait de donner une odeur inchangée à un aliment est sécurisant pour l’animal », indique Daniel Éclache. Une logique que les laboratoires tentent d’appliquer à l’être humain, au travers de la cigarette électronique ou des compléments alimentaires, par exemple. Mais Phodé travaille aussi avec le secteur industriel, notamment les déchèteries ou les stations d’épuration, pour la destruction d’odeur.

« Le traitement dans la masse est aujourd’hui une activité en fort développement », ajoute le dirigeant, citant notamment la conception de peintures qui détruisent les odeurs. Depuis un an environ, le groupe travaille également sur la destruction des mauvaises odeurs dans le plastique et cible particulièrement le marché des bouteilles. « Nous avons dix ans d’innovation dans nos cartons », assure Daniel Éclache. « Notre problématique est aujourd’hui de structurer notre croissance et Turenne Santé est très important pour cela. »

Un ancrage territorial essentiel

Installé à Albi depuis ses débuts, Phodé entend poursuivre son développement sur le territoire, et ce malgré un chiffre d’affaires réalisé à près de 70 % à l’export, en particulier en Amérique, Asie et Europe. « Nous avons une vraie volonté de rester à Albi même si nous voulons être présents à l’international, pour dépendre le moins possible d’événements majeurs comme ce qui se passe aujourd’hui en Ukraine », éclaire le fondateur, alors que le groupe compte des filiales en Chine, aux États-Unis, en Colombie et en Afrique du Sud notamment. Cinq ans après avoir investi 3 millions d’euros dans des nouveaux locaux sur la zone industrielle Albipôle, de nouveaux investissements sont prévus, « certainement cette année », pour accompagner la croissance.

Paul Périé

Sur la photo de Une : Phodé est implanté à Albi depuis 1997. Dans l’article : Daniel Éclahe, dirigeant fondateur des laboratoires. Crédit : Phodé.