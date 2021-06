Naxe : « Une imprimante 3D pour graver et usiner »

Jordan Fortel, qu’est-ce qui différencie votre imprimante 3D des autres ?

Les imprimantes 3D dont on parle beaucoup ont connu un gros boom il y a 5-6 ans. Leur accessibilité a été favorisée par un coût qui a drastiquement baissé. De l’industrie aux particuliers, tout le monde s’est mis à les utiliser. Les imprimantes 3D sont des machines qui fabriquent le plus souvent des pièces en plastique. Le seul souci, c’est que jusqu’alors, elles ne supportaient pas de gros efforts mécaniques et ne permettaient pas de réaliser de l’usinage de précision dans des matières type aluminium. Nous avons voulu réaliser une machine avec plusieurs fonctions, de l’impression 3D bien sûr, mais aussi de l’usinage et de la gravure. Il nous a fallu créer un objet beaucoup plus robuste, solide et précis pour pouvoir embarquer ces différentes technologies. Notre imprimante 3D fonctionne sur l’interchangeabilité de l’outil principal, qui permet de passer d’une fonction à l’autre. Nous sommes les premiers en France à être partis sur un tel concept.

Comment est né ce concept ? La machine, est-elle simple d’utilisation ?

Je travaillais dans un bureau d’études et je me suis rendu compte que, pour nos prototypes, nous avions notamment besoin de pièces gravées. Nous avions besoin d’un outil aussi simple qu’une imprimante 3D, mais avec plus de fonctions. C’est de là qu’est né Naxe fin 2019. Six ingénieurs ont travaillé sur le projet.

Simple, notre machine l’est. Elle n’est pas reliée à un ordinateur. La machine fonctionne via une application mobile avec laquelle elle communique par Bluetooth. Son utilisation revient quasiment à celle d’une Game Boy. On propose des formations pour savoir l’utiliser parfaitement mais si je vous mets l’application entre les mains, vous allez pouvoir commencer à piloter la machine, à faire des petits usinages, à comprendre comment tout cela fonctionne.

Votre start-up est implantée au sein des entreprises Usitech et Oxion. Vous ont-elles apporté leur savoir-faire ?

Usitech et Oxion, qui sont dans le même groupe industriel, sont les actionnaires de l’entreprise. Usitech m’a aidé pour la partie mécanique. Ils ont tout le savoir-faire d’usinage de précision, ce qui a permis de tester la robustesse, la précision et la solidité de la machine. Oxion, qui est un bureau d’études en électronique, s’est donc occupé de toute la partie alimentation et intégration électronique. De mon côté, j’ai apporté mes connaissances en impression 3D et sur l’intégration, avec l’application. On maîtrise toute la chaîne de fabrication de la machine, dont 85 % sont fabriqués dans le Tarn.

Quels sont vos projets actuels ?

Nous avions des projets avec des grands comptes comme Airbus, Continental et Latécoère avant que le Covid ne débarque. Aujourd’hui, ils sont en stand-by. Nous avons profité de la crise pour lancer notre site internet avec une boutique en ligne. Aujourd’hui, on lance une série de fabrication d’une dizaine de machines pour le début de l’été. L’objectif est de commercialiser les 10 machines dans la foulée. Pour nous aider, nous avons embauché une apprentie sur la partie marketing et commercial. Je suis attaché à l’apprentissage. J’ai démarré ainsi ma vie professionnelle. Enfin, nous réfléchissons a améliorer notre machine pour en proposer une nouvelle version.

Propos recueillis par Matthias Hardoy

Sur les photos : Jordan Fortel, le dirigeant de la jeune pousse Naxe avec son imprimante 3D. Celle-ci est recouverte d’un grand caisson qui permet de se protéger des copeaux causés par l’usinage aluminium, des rayonnements lasers (d’où les filtres rouges) et du bruit. La start-up est située au sein des entreprises industrielles tarnaises Usitech et Oxion, qui sont ses actionnaires et lui permettent de se développer plus facilement. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco.