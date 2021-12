Immersive Lab. L’INU Champollion d’Albi pèse dans le (serious) game

Son enthousiasme est communicatif. Valérie Boudier fait partie de l’équipe de cet Immersive Lab, qui vient d’être créé à l’Institut national universitaire (INU) Champollion. Celle qui fut pendant une quinzaine d’années directrice pédagogique puis directrice éditoriale de KTM Advance, société pionnière du serious game [1], « se régale dans cette nouvelle fonction ».

Il faut dire que le projet Immersive Lab est loin d’être anecdotique. Il fait partie du programme GameLabsNet, un réseau transnational qui réunit trois pays du Sud-Ouest de l’Europe (Espagne, Portugal et France) dans l’objectif de faciliter la transformation numérique des entreprises par le biais du serious game, de la réalité virtuelle et/ou augmentée. Six laboratoires universitaires ouvrent donc dans plusieurs villes européennes (Bidart, Pau, Bilbao, Madrid et Leiria au Portugal) et donc Albi.

« Chaque laboratoire est spécialisé selon son bassin d’emploi. À Albi, nous sommes très tournés vers le monde industriel. À Bidart, il est implanté dans une école d’ingénieurs l’Estia [2] et se concentre donc sur la recherche et développement. À Pau, le lab s’adresse aux commerçants et aux artisans. C’est une boutique connectée », décrit Valérie Boudier. De la prise en main d’une machine-outil ou d’une imprimante 3D à la formation à la gestion des risques, les expériences virtuelles s’attaquent à des problématiques vraiment diverses.

« Une confrontation entre des jeunes plein d’idées et des industriels »

Dans le laboratoire tarnais, on retrouve une dizaine de démonstrations de produits développés par le chercheurs et les doctorants du Serious Game Research Lab (SGRL) avec parfois des entreprises partenaires : « La sociéte Numix présente un simulateur de gestion de crues. Mimbus des expériences en réalité virtuelle pour le domaine du bâtiment ou pour la découpe du poulet en boucherie. Il y a aussi, par exemple, Vrai Studio, une start-up de l’albigeois qui présente une expérience de serious game autour du tri de déchets », explique la spécialiste en EdTech [3].

En 2022, le laboratoire ouvrira ses portes aux professionnels pour plusieurs journées thématiques (sur la e-santé, l’hygiène-sécurité et une autre sur les métiers du futur) où « il sera notamment question des CV en réalité virtuelle ». L’objectif ultime du projet Immersive Lab est « d’interconnecter les six laboratoires européens et pouvoir réaliser à distance les expériences des autres labs ». Le lab albigeois va devenir le territoire d’expérimentation privilégié des étudiants en master Audiovisuel, Médias Interactifs Numériques, Jeux (Aminj) dans lequel Valérie Boudier enseigne.

« Ce lieu permet une confrontation entre des jeunes plein d’idées [4] et des industriels. C’est merveilleux ! », s’enflamme la néo-enseignante. Pour elle, ces étudiants « porteurs d’avenir » peuvent aider les entreprises à rester dans le coup de la transition numérique !

Matthias Hardoy

Sur la photo : Images de l’inauguration de l’Immersive Lab d’Albi, au coeur de l’Institut national universitaire (INU) Champollion d’Albi. Crédit : Institut national universitaire (INU) Champollion d’Albi.