Graulhet, grâce à la terre crue, Briques Technic Concept révolutionne la construction

L’histoire commence par un « coup de cœur » pour un matériau. Étienne Gay, grenoblois d’origine, venu de l’aéronautique, cherche un nouveau souffle, « l’envie de travailler dans le bâtiment avec un projet durable et éthique ». Suite à une formation, il découvre la terre crue compressée et ses multiples vertus. « Ce matériau de construction très utilisé jusqu’à la fin du 19e siècle a été abandonné peu à peu pour des raisons sociétales : le départ à la guerre des paysans et maçons qui en possédaient le savoir, l’avènement du béton et la nécessité de construire vite… » Pourtant aujourd’hui, face aux contraintes écologiques de plus en plus drastiques (et aux exigences en termes de réemploi de matériau), la terre crue fait son grand retour. Et pour cause : ses arguments sont solides. « C’est un excellent régulateur hydrique et un excellent capteur thermique », explique le dirigeant. « Elle amène une température douce dans le bâtiment et un confort d’été inégalé. Mais c’est aussi un produit complètement naturel, qui nécessite peu de transformation et présente donc un bilan carbone très faible. »

Fabricant, expert et équipementier

La terre utilisée par Briques Technic Concept vient de Réalmont ; une carrière située à 25 km de l’entreprise. Mais compte tenu d’une demande croissante de la clientèle de prendre en main la production (et d’utiliser la terre in situ), l’activité de l’entreprise ne se limite plus à celle de briquetier. En effet, l’entreprise tarnaise développe aussi une activité d’équipementier et de conseil. « J’ai démarré l’activité avec un outil de production qui venait des États-Unis, et qui n’était pas très concluant en termes de qualité des matériaux », précise Étienne Gay. « J’ai alors développé mon propre prototype qui tourne depuis 2015 et qui suscite de plus en plus d’intérêt pour des clients qui souhaitent développer leur propre production. »

Une expertise qui fait mouche dans le monde de la construction, notamment auprès des architectes, des promoteurs et des bureaux d’études. Briques Technic Concept a d’ailleurs été en 2019 lauréat de l’appel à projets « économie circulaire dans le BTP » de l’Ademe [1] et de la Région Occitanie grâce à un nouveau projet innovant : la création d’une unité mobile de production robotisée baptisée Flexiterre. Une machine capable de générer entre 15 et 20 tonnes de briques par jour – tout en assurant le suivi qualité – qui devrait être opérationnelle d’ici quatre à cinq mois, et qui intéresse déjà nombre de poids lourds de la construction…

Le marché est donc bel et bien en train d’émerger et son potentiel semble très prometteur. Cette année, malgré la crise liée au Covid-19, Briques Technic Concept devrait multiplier par cinq son chiffre d’affaires.

Emilie Gilmer

Sur la photo : Alors qu’Étienne Gay a développé seul son entreprise jusqu’au début de l’année 2019, elle compte aujourd’hui cinq salariés. Crédits : DR.