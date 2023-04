Agriculture. Frayssinet travaille avec Agronutris sur de nouveaux fertilisants

Deux entreprises d’Occitanie unissent leurs forces pour se positionner sur le marché du frass, produit naturel issu des déjections d’insectes. La société Agronutris, située à Saint-Orens-de-Gameville et spécialisée dans l’élevage et la transformation d’insectes, et l’entreprise Frayssinet, basée à Rouairoux dans le Tarn, spécialisée dans la production de fertilisants organiques, ont ouvert une négociation exclusive en vue de la construction d’un site de production de fertilisants innovants à Rethel, dans les Ardennes. Elles ont ainsi signé un contrat exclusif de fourniture des frass d’élevage, qui leur permettra de valoriser les 16.000 tonnes de frass produites par Agronutris annuellement sur son site industriel de Rethel.

« Après une mise en relation par le biais du pôle de compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation, nous avons signé en juin 2020 une convention de recherches qui a duré trois ans et dont les résultats confirment que le frass offre des propriétés fertilisantes avérées tout en étant compatible avec un outil industriel de fabrication de fertilisants », explique Cédric Auriol, cofondateur d’Agronutris. « Avec ce partenariat, l’idée est à terme de construire une usine de production de fertilisants, au plus prêt de notre usine de Rethel et donc du frass. Avec la guerre en Ukraine, il y a des tensions sur les fertilisants pour les sols européens donc l’arrivée de nouveaux produits est bienvenue. »

Évolution de la réglementation

Les premières livraisons ont démarré en fin d’année 2022 et permettront à Frayssinet de proposer une nouvelle gamme de produits qui devrait voir le jour pour la campagne prochaine, au troisième trimestre 2023. Un développement d’une nouvelle matière qui anticipe le changement de réglementation sur les fientes de volailles utilisées comme fertilisants mais qui ne seront bientôt plus autorisées en agriculture biologique. Les travaux de recherche continuent pour préciser les usages de ce nouveau fertilisant.

« Nous sommes très fiers de l’aboutissement de ce partenariat avec Frayssinet, qui permettra à Agronutris de qualifier son produit source d’azote, de phosphore et de potassium et d’en extraire la juste valeur agronomique », détaille Cédric Auriol. « Ce projet est parfaitement en accord avec notre ambition de développer une filière alimentaire plus juste et durable, en confiance avec nos partenaires, puisqu’il permet de réintégrer un flux supplémentaire dans la filière, la rendant ainsi plus circulaire. » C’est la société commerciale de Frayssinet qui sera chargée de la distribution des produits issus de cette future usine.

Julie Rimbert

Sur la photo : Agronutris, spécialiste de l’élevage et de la transformation d’insectes, possède une première unité de production à Rethel, dans les Ardennes. Crédit : Agronutris.