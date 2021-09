Tarn. Enedis rénove le réseau électrique

Enedis réalise actuellement d’importants travaux sur la ligne moyenne tension (20.000 volts) qui alimente Técou, Montans et Brens, dans le Tarn. Ce chantier d’un montant de 775.000 euros est financé par Enedis, qui a confié sa réalisation à l’entreprise Spie CityNetworks. L’opération vise à sécuriser l’alimentation électrique dans le secteur et pourrait diminuer les incidents liés aux aléas climatiques (vent, orages, etc.).

Les travaux consistent à enterrer près de dix kilomètres de réseau, à déposer huit kilomètres de lignes aériennes, à installer dix armoires de coupure et quatorze postes de transformation (neuf nouveaux et cinq remplacés). Enedis annonce que la ligne sera équipée d’appareils télécommandés qui permettront de réalimenter plus rapidement et à distance les zones privées d’électricité en cas d’incidents.

Le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité promet que soixante-douze poteaux béton, bois et aciers seront retirés du paysage à l’automne 2022 et seront recyclé par l’entreprise Gravaloire. L’acier serait réutilisé en fonderie et le béton en gravât pour des travaux publics. Les travaux, qui ont débuté en mai 2021, reprennent en ce mois de septembre. La mise en service de la nouvelle ligne est prévue début 2022.

Enedis revendique avoir dépensé en 2020 près de 26 millions d’euros pour le développement du réseau de distribution d’électricité dans le Tarn.