Depuis Graulhet, La Rue des artisans fait rayonner le savoir-faire local du cuir

Créée en 2008 par Cédric Donnaint, La Rue des artisans fait partie des premières plateformes de e-commerce spécialisées dans la maroquinerie artisanale française et surtout tarnaise. En choisissant de rejoindre Graulhet en 2015, l’ancienne capitale mondiale de la basane, son fondateur a aussi fait de son site de vente en ligne aux 3000 références une vitrine de cette cité du cuir en plein renouveau. Son catalogue s’appuie sur un réseau de partenaires locaux comme l’artisan-maroquinier Jean-Claude Milhau ou les Ateliers Fourès, fondés en 1969 et labellisés Entreprise du patrimoine vivant, dont il achète et revend les produits. La maroquinerie La Fabrique, qui créé et confectionne à façon de la petite maroquinerie, lui fournit portefeuilles et ceintures sur lesquels La Rue des artisans appose sa propre marque, La Guêpe, imaginée pour les particuliers.

En parallèle, la société de Cédric Donnaint a développé dans son propre atelier une fabrication d’accessoires de bureau en cuir qu’elle commercialise sous la griffe Lavoisier Maroquinier. Protège-agendas, pots à crayons et vide-poches peuvent être personnalisés par différentes techniques de marquage ou réalisés sur mesure pour une clientèle essentiellement professionnelle. L’entreprise a ainsi répondu à des commandes spécifiques pour la chaîne Sofitel et le palais princier de Monaco ou a conçu un sous-main dédié à des postes de travail pour mal-voyants.

Une filière complète

« Mon modèle consiste à travailler avec des acteurs locaux du cuir, pas dans une logique client-fournisseur mais de partenariat. C’est une fierté pour nous de participer au maintien de l’emploi local et d’être la vitrine de toute une filière qui, dans un rayon de 4 kilomètres, réunit des spécialistes de machines et outils pour le cuir, des fournisseurs de produits de tannage, des mégissiers, des maroquiniers et des accessoiristes », explique Cédric Donnaint. Réunies au sein de l’association Graulhet le cuir, quatre-vingt entrepreneurs qui emploient 650 personnes, ont ainsi constitué la plus grande filière cuir d’Occitanie.

En croissance de 15 à 20 % par an depuis 2015, La Rue des artisans compte de son côté salariés pour un chiffre d’affaires d’1 million d’euros et expédie quelque 12.000 colis par an, partout en France. À court terme, le projet de la plateforme est de proposer une offre plus large encore en intégrant les créations de nouveaux ateliers, toujours autour du cuir et dans une démarche « made in France ».

Johanna Decorse

Sur la photo : Installée depuis 2016 à Graulhet, la plateforme de e-commerce La Rue des artisans fabrique aussi ses accessoires de bureau en cuir sous la marque Lavoisier Maroquinier. Crédit : La Rue des artisans.