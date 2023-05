Depuis Castres, Neurolixis lutte contre la maladie de Parkinson

En France, la maladie de Parkinson touche environ 200.000 personnes. Une problématique qui s’accentue avec le vieillissement de la population. Et si la lévodopa permet, pendant plusieurs années, d’atténuer les symptômes, cette substance entraîne, au fil du temps, une dyskinésie, c’est à dire des mouvements non contrôlés chez 20 à 30 % des patients. C’est ici qu’intervient Neurolixis.

Là où l’amantadine, autre substance active utilisée pour contrôler cette dyskinésie, s’avère peu efficace et entraîne des effets secondaires, la biotech implantée dans le Tarn travaille depuis des années sur le développement d’une molécule appelée NLX112. « Les essais cliniques qui ont été menés en Suède sur des personnes atteintes depuis des dizaines d’années ont montré que ce composé est efficace et sans effets secondaires », se réjouit Adrian Newman-Tancredi, cofondateur et PDG de Neurolixis.

Spin-off de Pierre Fabre

Ancien directeur de recherche en neurobiologie au sein de Pierre Fabre, le chercheur d’origine britannique naturalisé français a créé cette biotech en 2011 aux États-Unis, après l’arrêt des recherches sur le sujet par le groupe pharmaceutique tarnais. « Nous avons pu avoir une licence d’exploitation pour des molécules, candidats médicaments, sur lesquelles j’avais travaillé », explique le chercheur. Persuadé du potentiel de ces composés, il a cherché des financements et fondé, en 2014, une filiale française, à la Technopole de Castres-Mazamet, où se trouve le centre opérationnel de Neurolixis.

Depuis, la biotech s’est développée uniquement grâce à des financements publics ou issus de fondations de recherche. Une volonté de fondateurs afin de garder la main sur l’entreprise. « Cela prend plus de temps mais on reste maître du projet », assure Adrian Newman-Tancredi. La plupart des fonds, plus de 10 millions d’euros depuis la création de Neurolixis, viennent des États-Unis où de Grande Bretagne, avec notamment des financements du ministère de la Défense américain, intéressé par ces troubles liés à une dégénérescence neurologique qui touchent des soldats, et des fondations Parkinson UK et Michael J. Fox, qui travaillent « pour la première fois ensemble sur un projet. C’est une fierté pour Neurolixis. »

Une mise sur le marché en 2030 ?

Ces premiers résultats, aboutissement de 10 ans de travail, ouvre la porte à des essais cliniques plus importants, ce qui pourrait permettre une demande d’autorisation de mise sur le marché. « On peut viser 2030 », estime Adrian Newman-Tancredi. Pour cela, Neurolixis compte s’appuyer sur un partenaire extérieur possédant une grosse force de frappes. La publication des résultats positifs des premiers essais cliniques a d’ailleurs entraîné des discussions avec plusieurs entreprises. « Le premier critère sera vraiment la volonté de développer la molécule et de la commercialiser », poursuit le PDG.

Une étape importante donc, pour la biotech franco-américaine, au fonctionnement très particulier. Avec quatre salariés aux États-Unis et quatre en France, tout se fait en visioconférence. « On ne s’est jamais rencontré tous ensemble en même temps. Il y a même deux personnes que je n’ai jamais rencontrées en chair et en os », s’amuse Adrian Newman-Tancredi. « Mais cela nous permet d’être très flexibles, très réactifs, et de travailler presque en continu. »

Très attaché au Tarn et à l’Occitanie, le chercheur anglo-français souhaite poursuivre le développement de Neurolixis dans la région. Il se félicite d’ailleurs d’avoir su tirer profit du meilleur de ses deux cultures. « Nous bénéficions des aides publiques françaises, comme le crédit impôt recherche, couplé à la culture du risque américaine. » Au-delà de ses recherches autour de la maladie de Parkinson, la biotech travaille aussi sur la question de l’autisme et sur le développement d’un nouvel antidépresseur. Deux projets dans des phases moins avancées de recherche.

Paul Périé

Sur la photo : Adrian Newman-Tancredi montrant un modèle de la structure du NLX-112, molécule sur laquelle travaille Neurolixis. Crédit : Castres-Mazamet Technopole.