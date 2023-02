Dans le Tarn, Thetrys parie sur l’électroménager reconditionné

L’histoire de Thetrys a commencé dans un garage, après une panne de machine à laver. Si le scénario peut sembler classique, le profil de son fondateur, lui, est plus atypique. Après vingt-huit années à la Banque Populaire Occitane, comme chargé d’affaires PME/PMI, directeur d’agence puis responsable innovation, Philippe Chanez a tourné définitivement la page en 2018. L’ancien banquier, plutôt bricoleur, qui n’a jamais hésité à mettre les mains dans le cambouis pour réparer des motos avec son fils, s’est lancé à son compte en juillet 2019. « J’ai démarré une activité de conseil à destination des start-up innovantes tout en achetant des appareils électroménagers que je stockais dans mon garage et réparais pour les revendre. Suite au Covid, j’ai décidé en septembre 2020 de me consacrer uniquement à cette seconde activité », raconte Philippe Chanez.

Installé à Salvagnac, au nord de Rabastens, le fondateur de Thetrys propose sous la marque Marcel & Valentin, du nom de ses deux grands-pères, un service de vente d’appareils électroménagers neufs et reconditionnés mais aussi de la réparation à domicile. En septembre dernier, l’entrepreneur a élargi son « gisement » de gros électroménager grâce à un partenariat avec Reconomia. Il fait aujourd’hui partie des réparateurs référencés par la filiale reconditionnement du groupe United.b – consortium d’industriels réunissant notamment les enseignes Boulanger et Électro Dépôt – qui lui permet de récupérer des appareils cassés mais réparables pour les remettre dans le circuit.

Levée de fonds au premier semestre

« En trois mois, j’ai collecté une centaine d’appareils. J’en ai reconditionné la moitié et vendu un quart. Très peu d’éléments se perdent. Les pièces détachées peuvent être valorisées et la ferraille est revendue. L’objectif est de générer le moins de déchets ultimes possible. Jusqu’en juillet 2022, je vendais beaucoup de neuf. J’ai senti une réelle accélération du reconditionné après l’été, en lien avec les questions de pouvoir d’achat et une certaine prise des conscience déclenchée par l’épisode caniculaire », explique Philippe Chanez.

L’ancien banquier prépare actuellement une levée de 220.000 euros en love money pour financer le développement d’une place de marché dédiée à la pièce d’occasion pour l’électroménager. Cette plateforme lui permettra d’écouler ses propres pièces mais aussi celles provenant de particuliers et d’autres réparateurs. Il réfléchit aussi à deux nouvelles implantations pour la marque Marcel & Valentin, à Albi et Montauban. Pour l’exercice 2022, qui se clôturera en mars prochain, Philippe Chanez table sur un chiffre d’affaires global de 112.000 euros. En 2023, il vise les 250.000 euros et prévoit de recruter ses deux premiers salariés.

Sur la photo : La société tarnaise Thetrys assure sous la marque Marcel & Valentin un service de vente d’appareils électroménagers neufs et reconditionnés et de réparation à domicile. Crédit : Marcel & Valentin.