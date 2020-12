Compobaie Solutions : « Développer l’entreprise dans le résidentiel »

Séverine Anglade, pouvez-vous nous raconter rapidement l’histoire de Compobaie Solutions ?

Notre système de construction a été crée en 1989 par mon père Jacques. L’entreprise s’est développée jusqu’à atteindre une couverture nationale, avec dix sites de production. Notre chiffre d’affaires a atteint 34 millions d’euros. Mais Compobaie s’est retrouvée en difficulté en 2009 lors de la crise des subprimes et a été cédée à un fonds d’investissement. L’entreprise a changé de stratégie et s’est orientée vers le marché de la menuiserie seule. Le 10 décembre 2019, elle a été placée en procédure de sauvegarde. Mon frère et moi, qui étions à la direction technique et commerciale depuis des années, avons décidé de reprendre la société en mars 2020 avec notre père. Nous avons abandonné le marché de la menuiserie seule pour revenir vers nos fondamentaux : notre cadre béton préfabriqué intégrant la menuiserie extérieure ainsi que sa solution de fermeture. Nous sommes sortis de la procédure de sauvegarde le 10 novembre, ce qui rassure le marché et nos clients. Nous pouvons de nouveau aller de l’avant et nous développer, notamment du côté de la construction de maisons individuelles et de logements résidentiels.

En quoi le projet de construction de la Fondation Bon Sauveur d’Albi est-il important ?

Ce projet nous met en lien avec l’agence d’architecte Espagno & Milani et le maître d’œuvre GCC. C’est un challenge, car il faut adapter notre système, notre cahier des charges, à une architecture très particulière en raison de la nature du lieu. Le fait de construire un établissement de soins psychiatriques implique une réglementation forte en termes de sécurité. C’est un projet de très fort intérêt, qui nous permet par ailleurs de collaborer avec GCC, une entreprise majeure du BTP qui a remporté ce concours public.

Où en est le projet actuellement ?

Le chantier est en cours. Nous sommes dans l’étape d’élévation des bâtiments. Notre partie sera livrée en début d’année. Il faudra passer ensuite par la phase de conformité.

Propos recueillis par Matthias Hardoy

Sur les photos : Chantier de la Fondation Bon Sauveur d’Albi sur lequel travaille Compobaie Solutions, en collaboration avec l’agence d’architecte Espagno & Milani et le maître d’œuvre GCC. Crédit : Compobaie Solutions.