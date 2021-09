Commerce. La Maison Gomez étend son périmètre jusqu’à Albi

Depuis 1962, la Maison Gomez a fait du chemin. Mais cet ancien fabricant de granito, qui voit ce matériau passer de mode, se tourne alors vers l’achat et la revente de carrelage. Une choix qui fera sa réussite. La maison Gomez, spécialisée dans le négoce de carrelages, peintures et papiers peints, ouvre sa première boutique et son centre logistique à Labège. Nous sommes en 1973.

Quelques années plus tard, et une activité supplémentaire - l’installation et la rénovation de salles de bain depuis 2010 - cette PME familiale appuie sur la pédale d’accélérateur pour toucher une nouvelle clientèle, qui elle, ne se déplace pas. Deux boutiques ouvrent alors leurs portes à Toulouse : l’une en 2018, en centre-ville, dédiée au parquet et à la peinture ; une seconde, l’année suivante, boulevard des Récollets, tournée entièrement vers la salle de bain.

L’entreprise familiale de 21 salariés, désormais présidée par Manuel Gomez, l’arrière-petit-fils du fondateur, s’est installée depuis le début de l’été à Albi. Dans un espace de 80 m², l’univers de l’entreprise - carrelages, peintures, papiers peints - est réuni sur un même lieu. « Nous avions identifié un besoin », explique Manuel Gomez, qui prévoit d’ouvrir un cinquième point de vente à Montpellier, en 2022. « Le projet en cours n’est pas finalisé. »

« L’entreprise est mon quotidien »

Ce déploiement, la Maison Gomez le doit à son jeune dirigeant de 35 ans, seul aux manettes de l’entreprise depuis le mois d’avril. Son papa la lui a transmise, en douceur. Pas de quoi l’inquiéter. « Notre entreprise est au cœur de l’histoire familiale. C’est un mode de vie. Elle est mon quotidien. Je me lève, je mange et je dors avec elle », résume-t-il.

Formé dans une école de de commerce à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), il effectue un stage en expert-comptable avant de rejoindre la PME familiale. « J’ai toujours eu envie d’y être. »

En 2020, la Maison Gomez a réalisé un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros. Manuel Gomez table sur une progression cette année : « le CA devrait atteindre 6 millions d’euros », juge-t-il.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Manuel Gomez, le président de la Maison Gomez. Crédit : Pixcity.