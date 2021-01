Circuit d’Albi : c’est reparti !

Albi n’est plus hors circuit. Depuis fin novembre, la filière des sports mécaniques a pu rouvrir ces pistes avec l’autorisation de pratiquer de nouveau « des activités physiques de plein air individuelles ». Le circuit d’Albi, son école de pilotage et ses pistes ont donc repris vie, en respectant scrupuleusement les gestes barrières et le protocole sanitaire.

L’équipe du circuit se projette maintenant sur les premières compétitions à venir : le Grand Prix Historique d’Albi (du 9 au 11 avril), la Coupe Caterham (les 14 et 15 mai) et la Coupe de France des circuits (22 et 23 mai). Ces manifestations pourront-elles avoir lieu avec du public ? Gregor Raymondis, directeur général de la délégation de service public, qui gère le lieu depuis 2015, « l’espère très fortement » mais tout dépendra évidemment de l’évolution de la très fluctuante situation sanitaire.

La crise du coronavirus empêche par ailleurs toujours les entreprises d’organiser leurs événements au Circuit d’Albi. Les restrictions ont eu un impact financier pour la structure qui a vu son chiffre d’affaires baisser de 15% en 2020. En 2019, celui-ci était de 1,3 million d’euros. « Au premier confinement, tous nos salariés étaient en chômage partiel, sauf un. Au deuxième, seulement la moitié. Nous n’avons licencié aucun de nos neuf permanents. Mais comme il n’y a pas eu d’événements cette année, nous n’avons pas fait appel à des prestataires extérieurs ou des extras. Il peut y avoir parfois jusqu’à 250 personnes qui travaillent avec nous », explique Gregor Raymondis.

Pollution et nuisances sonores, deux chantiers

Ceux qui pointent la pollution générée par le sport mécanique verront peut-être d’un œil moins mauvais que l’Albi Éco Race, compétition réservée aux véhicules électriques, solaires et hydrogène revienne cette année les 28 et 29 mai pour une quatrième édition. Le Grand Soir vert est toutefois encore très loin. « Nous n’en sommes qu’au début. La grande majorité des véhicules sur nos circuits sont à essence », reconnaît le directeur général.

La lutte contre la pollution sonore est elle plus avancée. « Ce n’est pas un sujet qui fâche, c’est une problématique à laquelle nous devons absolument répondre », estime Gregor Raymondis. Certains riverains dénoncent en effet depuis longtemps les nuisances sonores importantes générées par le circuit. Après avoir réalisé en fin d’année, un premier mur anti-bruit, la délégation de service public veut aller plus loin et propose de réaliser une série de constructions sur le secteur sud, du côté de Séquestre. « Ce seront des bâtiments de bureaux hauts qui formeront un écran anti-bruit de 400 mètres. Un cabinet d’étude a validé l’impact très bénéfique du projet », affirme le dirigeant du Circuit d’Albi. Plusieurs entreprises liées au secteur de la mobilité voudraient déjà s’installer dans cette nouvelle zone. Le directeur général souhaite que les mairies d’Albi et du Séquestre « s’emparent du dossier » et accompagnent la délégation de service public dans la réalisation de ces travaux d’ampleur.

Face aux critiques parfois virulentes, Gregor Raymondis est serein : « Nous pensons aux riverains. Depuis notre arrivée en 2015, nous avons baissé notre amplitude horaire de 30%. Nous sommes ouverts, hors compétitions, seulement douze samedis ou dimanches dans l’année. » 2021, année où la hache de guerre sera enterrée ? Avant le 31 janvier, tous les vœux sont encore permis !

Matthias Hardoy

Sur la photo : Une image du circuit d’Albi avant la crise du Covid. Crédit : DR