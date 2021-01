Castres. Pour Sirea, l’automatisme industriel rebondit avec une aide de la Région

Une cisaille guillotine, une plieuse électrique et une poinçonneuse électrique. Voila les trois équipements industriels qui rejoignent le parc de machines de Sirea, entreprise castraise spécialisée dans l’automatisme industriel. Installée depuis vingt-cinq ans dans la zone industrielle de Mélou, cette société de 35 personnes bénéficie d’un coup de pouce de la Région Occitanie. Dans le cadre du Pass rebond Occitanie, elle profite d’une aide de 150.000 euros, soit 50% du montant de l’investissement. « Cela nous permettra de relocaliser la production de certains équipements », explique David Grand, le chargé de communication. « Le bassin castrais a énormément souffert de la désindustrialisation ces dernières années. Il nous faut relocaliser notre production afin de préserver notre savoir-faire industriel, qui est aussi notre patrimoine », complète Bruno Bouteille, le dirigeant et fondateur de cette PME.

Une production doublée

Surtout, ce nouvel investissement doit accélérer le développement de ses produits phare. Avec une centaine d’exemplaires pour l’heure, la production de son armoire électrique – un système d’autoconsommation photovoltaïque avec stockage, pour les PME et PMI inscrites sur les marchés de la santé et des énergies renouvelables – doit doubler d’ici trois ans. Ses automates électroniques qui assurent le contrôle, les commandes et le pilotage à distance des machines industrielles, doivent faire un bond en avant : passer de 1500 boitiers aujourd’hui à 3000 à l’horizon 2023.

Fondée il y a 25 ans par Bruno Bouteille, cette entreprise n’a pas connu la crise, malgré un ralentissement de l’activité lors du premier confinement. Si le chiffre d’affaires était de 4,9 millions d’euros en 2019, il devrait avoisiner les 5,7 millions d’euros à la fin de l’exercice 2020.

Audrey Sommazi

Sur la photo : L’entreprise donne l’exemple en ayant développé un boitier permettant à ses véhicules électriques de se recharger avec l’énergie produite par ses ombrières. Crédit : Sirea - ToulÉco.