Book Prunelle : la business woman qui sait tourner la page

Après quinze ans dans la finance entre Londres et Paris, la business woman a eu le blues. Pour donner du sens à son existence, la jeune maman a changé complétement de direction. Dans la jolie ville de Gaillac, dans le Tarn, fini le métro-boulot-dodo. Blandine Carsalade, passionnée par le monde riche et coloré de la littérature jeunesse, se réinvente en éditrice. Deux ans plus tard, la prise de risque semble payante. La plateforme d’e-books de sa maison d’édition Book Prunelle, avec 64 abonnements en prévente, a dépassé l’objectif fixé lors de sa campagne de financement participatif sur Ulule.

Lancé en septembre, le projet va pouvoir ainsi continuer à se développer. De quoi donner du travail à la dizaine d’auteurs et de dessinateurs qui donnent vie aux intuitions de l’éditrice. De la parabole du colibri qui lutte contre un incendie à une nouvelle version du Don Quichotte de Cervantès, Blandine Carsalade déborde d’idées de nouvelles d’adaptations pour les enfants. Celles-ci sont parfois surprenantes : pas commun en effet de vouloir créer une version jeunesse du traité Le Prince de Machiavel, de 1984 de Georges Orwell ou du conte philosophique Zadig de Voltaire.

Pour elle, ce sont les récits les plus sombres qui aident souvent le mieux à grandir. « Il faut raconter le monde aux enfants tel qu’il est. Il faut qu’ils puissent affronter la réalité pour ensuite la changer », résume l’éditrice. Réchauffement climatique, inégalités de genres ou de richesse ; ces sujets graves sont d’ailleurs à l’origine de certains des récits orignaux publiés par Book Prunelle. Ceux-ci naissent parfois de discussions quotidiennes : « Récemment, ma fille m’a fait remarquer que j’étais passée dans la rue sans remarquer la présence d’un SDF. Cela m’a donné l’idée d’un livre sur le sujet », explique la créatrice de la maison d’édition tarnaise, qui écrit des scripts qu’elle confie ensuite à des auteurs.

Démocratiser la lecture

La cheffe d’entreprise sait cependant que, pour faire réellement décoller le nombre d’abonnés de sa plateforme, il va falloir aller vers l’international (un bon nombre de e-books de la plateforme sont traduits en espagnol et en anglais). En France, où « le papier est encore sacralisé », il y a des réticences vis-à-vis de la lecture sur tablette et le temps passé devant les écrans. « Il y a pas mal d’hypocrisie en France sur le numérique. Celui-ci est omniprésent dans nos vies et ne disparaîtra pas. Il vaut mieux montrer à son enfant un e-book éducatif que de le laisser passif devant des vidéos YouTube entrecoupés de publicités comme le font beaucoup de parents », estime Blandine Carsalade.

Podcast pour les enfants mal-voyants ou destiné à ceux qui ne lisent pas encore, version adaptée pour les enfants dyslexiques ou autistes, l’e-book peut permettre, à travers les outils du numérique, au savoir et à la lecture de se diffuser plus largement. Dans un même souci de démocratisation de la culture, la maison d’édition va offrir des abonnements à des cités éducatives et des associations humanitaires. Marier entreprenariat, préoccupations sociales et art, cela semble donc possible. La business woman n’a plus le blues.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Blandine Carsalade dont la maison d’édition située à Gaillac, Book Prunelle, produit une plateforme pour e-book. Crédit : DR