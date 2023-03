Albi. Avec Papilles Cocktails, la mixologie à portée de main

Épicés, floraux, amers, acidulés, fumés... Alexis Taoufiq l’assure, « même si on ne peut pas aimer toute la gamme, dans les neuf cocktails que nous proposons, il y en a forcément un qui va vous plaire ». Des palaces suisses aux bars à cocktails de Melbourne ou de Montréal, en passant par Le Bristol à Paris, le barman a acquis un savoir-faire dans la mixologie qu’il souhaite partager avec le plus grand nombre. C’est en tout cas l’idée derrière la création, avec son associé Alexandre Gonzalez, de Papilles Cocktails, une boutique albigeoise qui propose des cocktails prêt à servir.

« Après sept ans au Québec, et avec l’arrivée de deux enfants, nous sommes rentrés en France en juin 2022. Nous nous sommes installés à Albi pour nous rapprocher de la famille. Je voulais trouver un rythme différent et le Covid nous a prouvé que les cocktails se conservaient bien, sans perdre de goût », explique Alexis Taoufiq, qui a obtenu le titre de Meilleur ouvrier de France Barman en 2015. Il fait d’ailleurs remarquer que, dans la plupart des bars, les cocktails sont seulement assemblés au moment du service, grâce à un vrai travail de préparation en amont.

Cibler les professionnels

Dans son laboratoire attenant à sa boutique, en plein cœur d’Albi, le jeune homme applique les techniques de cuisine, de chimie et même de pâtisserie pour réaliser ses sirops maison, ses infusions d’alcool, ses clarifications, ses carbonatations [1] et, ainsi, créer ses propres recettes, uniques, à base de gin, de vodka, de rhum ou de whisky. « Tous les goûts doivent apparaître en une gorgée dans un cocktail. »

S’il s’adresse évidemment aux particuliers désireux de découvrir ses créations, Alexis Taoufiq espère, à terme, que 70 % de sa production seront destinés aux professionnels. « On cible les restaurants, les hôtels et les bars qui n’ont pas de véritable barman. Mais les caves et les épiceries fines nous intéressent aussi. » Pour cela, Papilles Cocktails démarche en Occitanie et fait goûter ses produits. « J’ai été de l’autre côté, je sais comment cela fonctionne », pointe l’ancien barman, qui propose également des formules en fûts. Ouverte depuis le 27 janvier dernier, la boutique rencontre son public et Papilles Cocktail livre aussi partout en France. « On ne s’attendait pas à un premier trimestre aussi positif, étant donné le contexte », se réjouit le néo-Albigeois, qui peut aujourd’hui produire environ 700 bouteilles par mois dans son laboratoire.

Paul Périé

Sur la photos : Alexis Taoufiq, avec sa veste de MOF et l’un des neuf cocktails de sa gamme. Crédit : DR.