Autoroute A69. Les préfets donnent leur feu vert à Atosca

C’est une autoroute qui s’ouvre pour Atosca. Après l’avis favorable des Coderst [1] du Tarn et de Haute-Garonne, les préfets des deux départements ont délivré le 2 mars dernier, par deux arrêtés, les autorisations environnementales qui manquaient à la société pour démarrer les travaux de l’A69. Le concessionnaire désigné par l’État pour construire et exploiter la future autoroute entre Castres et Verfeil pour une durée de 55 ans, a passé toutes les étapes administratives. La réserve émise le 9 février par la commission d’enquête publique environnementale, favorable au projet mais à la condition d’un abaissement de 33 % du coût du péage, n’aura eu aucune conséquence.

Dès ce lundi 6 mars, Atosca a détaillé le « phasage précis » des premiers travaux. Dans les prochaines semaines, ses équipes vont terminer les diagnostics archéologiques, installer la base vie principale du chantier, opérer la déviation des différents réseaux et dégager les emprises de la future autoroute (débroussaillage et coupes d’arbres sur le tracé). En parallèle, des constats d’huissier « avant travaux » seront réalisés pour dresser un état des lieux des habitations et des routes situées à proximité de l’A69. Cette « photo » initiale permettra, selon Atosca, de « constater les éventuelles incidences liées aux travaux et, le cas échéant, de procéder à la remise en état lorsque l’autoroute sera mise en service ».

Recours annoncés

Sans attendre l’arrivée des premiers engins de chantier, une dizaine d’associations ont annoncé leur intention de demander l’annulation des autorisations environnementales devant la justice administrative. Parmi elles, la Confédération paysanne, France nature environnement, les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, Attac ou encore la Mairie de Teulat, dans le Tarn. Pour obtenir l’annulation des arrêtés, les opposants à l’autoroute comptent s’appuyer sur les critiques sévères formulées par le Conseil national de la protection de la nature (CNPN). Dans son avis de septembre 2022, cette instance d’expertise scientifique et technique rattachée au ministère de la Transition écologique, avait pointé « l’absence d’éléments tangibles permettant de justifier de l’intérêt public majeur » de ce projet routier qui, selon lui, « s’inscrit en contradiction avec les engagements nationaux en matière de lutte contre le changement climatique, d’objectif du zéro artificialisation nette et du zéro perte nette de biodiversité, ainsi qu’en matière de pouvoir d’achat ». Quant à l’Autorité environnementale, elle l’a jugé, pour les mêmes raisons, « anachronique ».

Appel aux dons

« Les insuffisances et les illégalités relevées par ces organismes n’étant pas levées, elles fragilisent sérieusement la légalité de ces arrêtés préfectoraux », estiment les opposants à l’A69 qui regrettent aussi que les 5800 contributions défavorables sur les 6200 déposées lors de la phase d’enquête publique aient été « mises de côtés ». Ils ont jusqu’à début mai pour engager le bras de fer juridique auquel ils se préparent depuis plusieurs mois. C’est dans cette optique que le collectif La Voie est libre, formé en 2021 pour empêcher ce projet, vient d’ouvrir une cagnotte en ligne pour financer les recours en justice et les futures actions. Une association support, Village Action Durable, a été créée en janvier pour recevoir les dons.

Johanna Decorse

Sur les photos : La future autoroute A69 entre Castres et Verfeil a reçu les autorisations environnementales nécessaires au démarrage du chantier. Crédit : DR. // Les opposants à l’autoroute multiplient les actions depuis plusieurs mois pour obtenir l’abandon du projet. Crédit : La Voie est libre.