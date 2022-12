Albi. Ash’Up, de la cendre à la lessive

Née d’un projet incubé au sein de l’école des Mines d’Albi, Ash’Up s’inscrit pleinement dans l’économie circulaire. Son objectif : transformer et revaloriser les cendres récupérées dans les collectivités et entreprises pour fabriquer de la lessive, à une échelle industrielle. « Aujourd’hui, la fabrication de ce type de lessive est essentiellement artisanale », remarque Aurélien Mazzoni, cofondateur et dirigeant de la start-up. « Notre innovation consiste à industrialiser le procédé pour en permettre l’accès au plus grand nombre. »

Aujourd’hui, les cendres produites par les chaudières des collectivités sont enfouies ; elles constituent donc des déchets. En produisant de la lessive d’une part, et en restituant les boues résiduelles en fertilisant agricole d’autre part, les cendres sont revalorisées à 100 %. « La création de la structure est récente, nous sommes en pleine phase de recherche et développement. Nous nous appuyons sur le laboratoire Rapsodee de l’école des Mines d’Albi, pour mieux comprendre les interactions entre cendres et eau et fabriquer le détergent le plus efficace et écologique possible », confie Aurélien Mazzoni. Et pour ajouter de la complexité, il s’agit d’identifier les « meilleures cendres », parce qu’elles ne sont pas identiques selon le type de bois brûlé.

En route pour l’ESS

« Avec ce procédé, nous nous inscrivons dans l’économie circulaire ; nous allons plus loin en intégrant l’économie sociale et solidaire, en cherchant à créer des usines locales au plus près des sources d’approvisionnement en cendres », précise le dirigeant. Le site pilote sera conçu début 2023. Créée en juillet 2022, l’entreprise bénéficie du soutien de l’Ademe et d’un prêt d’honneur de l’école des Mines d’Albi.

Valérie Ravinet

Sur la photo de Une : L’IMT Mine Albi-Carmaux, où a été incubé le projet Ash’Up. Crédit : IMT Mines Albi-Carmaux. // Aurélien Mazzoni est docteur en sciences des matériaux et titulaire d’un master en management de l’innovation. Il a cofondé Ash’Up avec son collègue Laurent Deleris. Crédit : DR.