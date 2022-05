À Cahuzac-sur-Vère, Infaco taille son chemin

En 1984, Daniel Delmas invente le premier sécateur électroportatif dans le garage de la station-service de ses parents. Une petite révolution pour des viticulteurs qui ne disposaient alors que d’outils manuels ou assistés. Le produit-star d’Infaco est né et il n’a pas rouillé : trente-huit ans plus tard, sous la gouverne de son fils Davy, la neuvième génération continue de s’attirer les éloges du marché.

20 % plus puissant, 15 % plus rapide, 15 % plus compact et 12 % plus léger : les performances annoncées du sécateur F3020, mis sur le marché le 31 mars dernier, peuvent étonner les profanes, pas les habitués. « Nos clients le savent bien, dès qu’une nouvelle version est lancée - généralement tous les cinq à sept ans - le bureau d’études a déjà commencé à plancher sur la suivante », explique le directeur. « Cela représente beaucoup de temps et d’investissement, mais c’est aussi notre force. La priorité est de ne jamais rester sur des acquis. »

La saga Delmas

Infaco, c’est aussi et surtout une histoire de transmission. Pour Davy Delmas, elle démarre l’été de ses quinze ans : « J’ai raté mon BEPC. Après avoir travaillé tout l’été au restaurant du village, je décide de tenter ma chance dans l’entreprise familiale, ce que mon père accepte. » Mais l’échéance est immédiate : quelques jours de vacances ? C’est non, car « on ne rentre pas dans la vie active en prenant des vacances ! » La phrase sera désormais sienne. Le lendemain lundi, jour de ses seize ans, Davy commence à l’atelier... et n’en repartira pas. Il passera par tous les postes, de l’assemblage jusqu’à la plus haute fonction de directeur général qu’il occupe depuis 2017.

Son défi ? « Transformer une PME artisanale en une entreprise moderne, organisée et structurée. » L’entreprise emploie tous les métiers. Le nouveau site internet a ainsi été conçu et développé en interne, à l’instar de la production, de la logistique et du service après-vente. Infaco, pour INnovation-FAbrication-COmmercialisation : le nom lui-même porte inscrit dans ses lettres la volonté de l’entreprise de protéger son savoir-faire.

Les cinq bâtiments totalisent 6000m2 de surface. En 2011, malgré les craintes de son fondateur, l’entreprise passe le cap des cinquante salariés pour améliorer les délais de livraison. « Il fallait franchir le seuil », explique Davy Delmas, qui connaît certains des 120 salariés actuels depuis l’école primaire, « mais nous avons fait attention à maîtriser la croissance pour garder la philosophie de l’entreprise et ses valeurs familiales : authenticité, respect, entraide, passion. Les mêmes qu’au rugby, ou l’engagement aussi est important ; chez Infaco comme sur le terrain, on y va, on envoie, et ensuite on se fait plaisir tous ensemble ! »

« Le changement climatique nous impacte déjà »

Plus de la moitié du chiffre d’affaires - 39 millions d’euros au total – est réalisée à l’international ; outre le sécateur, l’entreprise conçoit et fabrique une dizaine de produits tels que des vibreurs à olive ou encore des petites élagueuses. Les outils d’arboriculture sont très demandés sur les marchés asiatiques et le matériel d’oléiculture s’exporte dans le pourtour méditerranéen. D’autres projets spécifiques sont en cours, comme une attacheuse pour la vigne, dont la commercialisation est prévue à l’automne 2023.

Dans la conjoncture actuelle, l’incertitude des marchés est perceptible, « surtout à l’export », précise Davy Delmas : « Guerre, Covid, mais aussi changement climatique, qui impacte fortement nos clients cultivateurs. » À cela s’ajoutent des difficultés d’approvisionnement. L’entreprise, labellisée Origine France Garantie, s’attache à respecter « toute la chaîne » et sollicite principalement des sous-traitants locaux : « D’abord le bassin tarnais et toulousain. Si on ne trouve pas, on regarde au niveau régional, puis national ; en dernier recours et uniquement pour certaines pièces qui n’existent pas en France, nous irons chercher hors de nos frontières. »

Marie-Dominique Lacour

Photos : le sécateur F3020, la neuvième génération du produit. Davy Delmas, PDG, à la soirée de lancement. Crédits : Infaco.