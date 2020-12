À Albi, La Poste « tient les engagements de ses services »

Katy de Oliveira, La Poste distribue actuellement, en Occitanie, 50% de volume de colis supplémentaires depuis le déconfinement. Cette courbe se vérifie-t-elle sur la plateforme d’Albi ?

Oui, nous nous inscrivons dans cette tendance. Au premier confinement, nous avons enregistré une hausse de 20% du volume des colis. Avec le deuxième confinement, nous constatons une hausse de 50% par rapport à l’année dernière. En 2019, notre journée la plus chargée était le 18 décembre, avec 4800 colis livrés. Cette année, cette journée arrive plus tôt. Ce mercredi 2 décembre, nous avons distribué 5700 colis.

Comment l’expliquez-vous ?

Avec le confinement, les gens ont pris l’habitude de commander sur internet. Mais nous ne pouvons pas encore dire si cette hausse est conjoncturelle ou si elle correspond à de nouvelles habitudes de consommation.

Comment la plateforme services-courriers-colis s’adapte-t-elle à cette croissance d’activité ?

Chaque période de fin d’année est intense et nous nous y préparons dès le mois d’août. La plateforme emploie 250 collaborateurs et compte sept sites pour couvrir Albi et le secteur est. Mais, face à cette situation inédite, nous avons du revoir notre organisation. Nous avons recruté quinze intérimaires pour effectuer des tournées avec les 190 facteurs. Ils ont été formés tout au long du mois de novembre aux gestes métiers et aux gestes barrières pour garantir la santé des collaborateurs. En ce début de mois de décembre, ils sont opérationnels.

Avez-vous déployé des dispositifs particuliers ?

Ils existaient déjà, le Covid-19 a accéléré leur déploiement. Nous avons accompagné au mieux les e-commerçants en optimisant la logistique ; nous avons réaménagé les locaux pour faire davantage de place aux colis. La Poste a également travaillé avec les commerçants pour augmenter les points relais. De trente, nous sommes passés à cinquante-cinq.

Peut-on faire un point sur la plateforme en ligne « Ma ville mon shopping » ?

Mise en ligne des produits, système de paiement sécurisé, retrait des commandes devant le magasin... Cette plateforme en ligne, pilotée par la ville d’Albi, a permis à soixante-dix commerçants de poursuivre leur activité durant le confinement.

Quel bilan tirez-vous de cette période ?

Il a fallu tout repenser. Ce n’était pas un changement de métier, mais presque. Mais, nous tenons les engagements de nos services.

Propos recueillis par Audrey Sommazi

Sur la photo : Katy de Oliveira, directrice par intérim de la plateforme de préparation et de distribution du courrier d’Albi. Crédit : La Poste.